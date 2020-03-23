Шойгу по поручению Путина слетал к Асаду

Министр обороны России Сергей Шойгу по поручению президента Владимира Путина прилетел в Сирию и провел переговоры с сирийским лидером Башаром Асадом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, пишет РИА Новости.
Стороны обсудили вопросы прекращения огня в Идлибе и стабилизации обстановки в других районах Сирии. Кроме того, Шойгу и Асада затронули тему военно-технического сотрудничества в рамках совместной борьбы с международными террористическими группировкам и гуманитарного содействия России сирийскому населению.
Безопасность полета самолета главы российского военного ведомства в воздушном пространстве Сирии обеспечивали истребители Су-35С Воздушно-космических сил России.
В начале марта президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган заключили соглашение, согласно которому в Идлибской зоне деэскалации вступил в силу режим прекращения огня. Позднее президент Сирии Башар Асад заявил, что, если американские и турецкие военные не покинут территорию страны, Дамаск сможет применить силу.
Поводом для российско-турецких переговоров стало резкое обострение ситуации в Идлибе, где в январе началось крупномасштабное наступление сирийской армии на позиции вооруженной оппозиции и террористов.