Шойгу по поручению Путина слетал к Асаду

Министр обороны России Сергей Шойгу по поручению президента Владимира Путина прилетел в Сирию и провел переговоры с сирийским лидером Башаром Асадом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, пишет РИА Новости.

Стороны обсудили вопросы прекращения огня в Идлибе и стабилизации обстановки в других районах Сирии. Кроме того, Шойгу и Асада затронули тему военно-технического сотрудничества в рамках совместной борьбы с международными террористическими группировкам и гуманитарного содействия России сирийскому населению.

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Безопасность полета самолета главы российского военного ведомства в воздушном пространстве Сирии обеспечивали истребители Су-35С Воздушно-космических сил России.

В начале марта президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган заключили соглашение, согласно которому в Идлибской зоне деэскалации вступил в силу режим прекращения огня. Позднее президент Сирии Башар Асад заявил, что, если американские и турецкие военные не покинут территорию страны, Дамаск сможет применить силу.

Поводом для российско-турецких переговоров стало резкое обострение ситуации в Идлибе, где в январе началось крупномасштабное наступление сирийской армии на позиции вооруженной оппозиции и террористов.

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