Найдено место последнего боя летчика Филипова

Корреспонденты агентства ANNA-News нашли место последнего боя летчика ВКС России Романа Филипова, погибшего 3 февраля 2018 года в сирийской провинции Идлиб. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте издания.

Журналисты обнаружили большой камень, возле которого погиб офицер. По словам одного из военкоров, чтобы определить его точное местонахождение, пришлось изучить множество видеоматериалов и сравнивать их с картой местности.

Материалы по теме Идлибский гадюшник Какой сброд Россия истребляет в Сирии: убийцы пилота Су-25 и шакалы с Кавказа

В России после гибели летчика было возбуждено уголовное дело об убийстве. Обвиняемыми по нему проходят сирийские боевики Тарек Сохта, его двоюродный брат Амер и Мурад Джума Шрейб. Они объявлены в международный розыск. По данным «Новой газеты», братья Сохта сейчас живут в деревне близ турецко-сирийской границы, а в беседе с корреспондентом издания они пожаловались, что из-за официальных обвинений они «не могут ни работать, ни переехать куда-то».

Летчик ВКС России майор Роман Филипов погиб 3 февраля 2018 года в сирийской провинции Идлиб. Боевики сбили пилотируемый им штурмовик Су-25СМ, Филипов катапультировался, принял бой на земле с пистолетом, был тяжело ранен и при приближении террористов подорвал себя гранатой со словами «Это вам за пацанов!». Филипову посмертно присвоили звание Героя России.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!