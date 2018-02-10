Соловьев выгнал гостя своей передачи за реплику против героя России Филипова

Телеведущий Владимир Соловьев во время авторского ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» во время эфира выгнал одного из своих гостей, эксперта Григория Винникова после неуважительной реплики последнего о погибшем в Сирии пилоте Романе Филипове. Видео опубликовано на канале передачи на видеохостинге YouTube.

В ходе обсуждения новостной повестки речь зашла о минуте молчания в память о Филипове, и в этот момент Винников произнес «Он хату покинул, чтобы воевать в Дамаске». После этого Соловьев отметил, что пилот «не за колбасой сбежал в Америку, чтобы, возвращаясь, критиковать Родину», намекая на самого эксперта, уехавшего в США в 80-х годах. Он отметил, что в России существует «понятие уважение к смерти, тем более героя. То, что было сказано — непозволительно».

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Соловьев опросил Винникова покинуть студию, и добавил, что ему было непросто принять такое решение, но он не считает произошедшее цензурой.

9 февраля в Министерстве обороны России резко отреагировали на высказывание Игоря Эйдмана, усомнившегося в героизме Филипова. В военном ведомстве назвали социолога манкуртом, у которого «недоступное ему человеческое благородство и самопожертвование вызывает только пустую злобу и желчь».

Российский штурмовик Су-25 был сбит в Сирии в ходе стандартного задания по патрулированию. Майор Роман Филипов катапультировался и принял бой. Через некоторое время он подорвал себя гранатой, чтобы избежать плена.

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