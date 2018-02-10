Минобороны дало отповедь усомнившемуся в героизме Филипова «манкурту»

В Министерстве обороны России резко отреагировали на высказывание социолога Игоря Эйдмана, усомнившегося в героизме погибшего в Сирии летчика Романа Филипова. Сообщение военного ведомства размещено в Facebook.

«Нашелся Эйдман, который желчно усомнился в подвиге российского пилота. Для такого манкурта, как он, являющегося "русским" лишь для соседей по квартире в Берлине, способность к самопожертвованию, верность долгу и присяге, мужество и честь, всегда имели только финансовый эквивалент. Поэтому им не дано понять, что значит быть русским офицером и тем более служить СВОЕЙ Родине», — говорится в заявлении Минобороны.

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«Такие же манкурты, как Эйдман, никогда не стесняются аплодировать своим западным хозяевам за уничтожение целых государств, ковровые бомбардировки жилых кварталов и поддержку международных террористов. А недоступное им человеческое благородство и самопожертвование вызывает у них только пустую злобу и желчь», — заявили на Фрунзенской набережной.

8 февраля проживающий в Германии Эйдман в своем Facebook назвал террористов «сирийскими повстанцами», а крик пилота «Это вам за пацанов», по утверждению социолога, является «патриотическими сказками, которыми власти забалтывают новобранцев перед тем, как послать их на убой».

Российский штурмовик Су-25 был сбит в Сирии в ходе стандартного задания по патрулированию. Майор Роман Филипов катапультировался и принял бой. Через некоторое время он подорвал себя гранатой, чтобы избежать плена. Перед взрывом летчик крикнул: «Это вам за пацанов!». Президент Владимир Путин присвоил ему звание Героя России.

Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Джейш ан-Наср».

На похороны Филипова в Воронеже пришли 30 тысяч человек.

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