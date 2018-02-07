Показан обстрелявший российский Су-25 террорист

В сирийской группировке «Джейш Идлиб Хур» утверждают, что российский штурмовик Су-25 сбил боевик с позывным Кастро. Об этом сообщает в среду, 7 февраля, Telegram-канал Directorate 4, занимающийся мониторингом деятельности террористов.

По его информации, организация Northern Syria Observer, позиционирующая себя как союз независимых сирийских журналистов, опубликовала интервью с одним из боевиков группировки. Махмуд Хадж Исмаил заявляет, что это именно он сбил самолет ВКС России. Мужчина утверждает, что штурмовик поразили не из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК), а из советской зенитной установки ЗУ-23-2.

Материалы по теме Отомстил за пацанов Кто виноват в гибели российского летчика-героя в Сирии

Кроме того, Кастро сообщил организации о якобы четырех сбитых группировкой «Джейш Идлиб Хур» ранее воздушных судах. Среди них, по его словам, был также один вертолет и самолет Ил. О потерях в Сирии самолетов Ильюшина ни разу не сообщалось, уточняют авторы канала.

В Directorate 4 считают, что боевики различных группировок решили устроить себе рекламу на произошедшем.

Штурмовик Су-25 был сбит боевиками при помощи ПЗРК в провинции Идлиб 3 февраля. Его пилот Роман Филипов катапультировался и приземлился, а затем принял бой. Он некоторое время отстреливался из штатного оружия и в итоге подорвал себя гранатой, чтобы избежать плена. Ему посмертно присвоено звание Героя России.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!