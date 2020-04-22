У Сирии заметили отсутствие стремления к победе в войне

Вице-президент Российского совета по международным делам, бывший посол России в Сирии Александр Аксененок утверждает, что отсутствие гибкости и стремления официального Дамаска добиться полной военной победы вызвало серьезные проблемы по всей стране. Об этом говорится в его статье, опубликованной на сайте РСМД.

Дипломат назвал временное исчезновение Сирии из фокуса мировых новостей и очередные договоренности глав России и Турции о режиме прекращения огня в провинции Идлиб не располагающими к успокоению. «Образовалась лишь тактическая пауза, которая должна стать поводом для серьезных размышлений о будущем Сирии в условиях нарастающей непредсказуемости в быстро меняющемся мире», — считает Аксененок.

«Судя по всему, в Дамаске не особенно склонны проявлять разумные дальновидность и гибкость, по-прежнему делая ставку на военное решение при поддержке союзников и получение необусловленной финансово-экономической помощи, как в былые времена советско-американской конфронтации на Ближнем Востоке», — пишет автор.

Экс-посол считает, что ситуация на юго-западе Сирии быстро ухудшается: «В районах на юго-западе (в провинциях Дераа и Кунейтра — прим. «Ленты.ру»), освобожденных по договоренности с частью вооруженной оппозиции о полуавтономном, по сути, разделе власти на местах, вновь сложилась напряженная обстановка: участившиеся "таинственные" убийства, угрозы, исчезновение людей, бесчинство сирийских спецслужб».

Аксененок утверждает, что санкции Запада, равно как девять лет войны, подорвали способность Дамаска установить суверенитет над всей территорией страны (сейчас сирийские власти контролируют 65-70 процентов). Отказ Турции отступить в Идлибе вызвал серьезную проблему, поскольку она показала, что может бороться с сирийским правительством в случае угрозы.

Самой большой проблемой Аксененок считает экономические трудности Сирии, поскольку падение ВВП и нехватка ресурсов оставят разрушенную войной страну в бедственном состоянии.

Тем не менее экс-посол признает необходимость восстановления территориальной целостности и государственно-правовой системы Сирии, однако, по его словам, «урегулирование на устойчивой основе не представляется возможным, если не устранены коренные социально-политические причины конфликта и тот образ мышления, который был его источником».

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