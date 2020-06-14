Израиль назовет поселение в честь Трампа

Израиль назовет поселение на Голанских высотах в честь президента США Дональда Трампа, сообщает ТАСС. Об инициативе рассказал премьер-министр Биньямин Нетаьяху.

«Сегодня мы начнем практические шаги по созданию поселения Рамат-Трамп на Голанских высотах, суверенитет Израиля над которыми был признан президентом Трампом», — сказал глава правительства.

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Впервые о намерении назвать поселение в честь Трампа было объявлено в мае прошлого года. Позднее на месте будущего населенного пункта была установлена соответствующая табличка.

Голанские высоты являются спорной территорией, на которую претендуют Израиль и Сирия. С 1944 по 1967 год она принадлежала Сирией, однако затем была захвачена Израилем во время Шестидневной войны.

Суверенитет Израиля над Голанскими высотами до сих пор не признан ООН и оспаривается многими странами, однако в марте 2019 года его признал Трамп. С 1967 года Израиль построил на территории несколько поселений.

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