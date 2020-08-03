Мир
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
Польша оштрафовала Россию за «Северный поток-2»
Эсминец США покинул Черное море после учений с Украиной
СКР завел дело о геноциде мирных жителей в Псковской области
Бывшую самую молодую миллиардершу осудили за фото дочери в копии Lamborghini
60-летний мужчина отбился от крокодила мачете
В России захотели изменить налог для нефтяников
Казахстан заявил о пройденном пике коронавируса
Опровергнуто существование «эффекта бабочки»
Базу данных миллиона автомобилистов Москвы выставили на продажу
Таксист полгода платил российскому школьнику за интимный массаж
Новости партнеров

Израиль предотвратил взрыв на границе с Сирией

Перейти в «Мою Ленту»

Армия обороны Израиля предотвратила взрыв на границе страны с Сирией. Видео с камер видеонаблюдения, на которых зафиксированы злоумышленники, пытавшиеся заложить взрывчатку, опубликовано в Twitter вооруженных сил.

На кадрах видно, как четыре человека подобрались к границе. Утверждается, что они пытались устроить нападение, однако израильская армия нейтрализовала злоумышленников. «Мы будем и дальше защищать границы Израиля от любых угроз со стороны врага», — говорится в записи.

25 июля сообщалось, что двое сирийских военнослужащих пострадали в результате атаки со стороны Израиля. Израильские боевые вертолеты обстреляли ракетами три позиции сирийской армии, расположенные на переднем крае в районе Кунейтра.

***

Обратная связь с отделом «Мир»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Сирийские военнослужащие пострадали в результате атаки со стороны Израиля
Израиль атаковал сирийскую армию в ответ на обстрел Голанских высот
Россия «прикрыла» Израиль от «смертельной угрозы» в Сирии
Другие материалы рубрики
Мир20:0527 июля

Их дело ультраправое

В Германии становится все больше неонацистов. Как они проникают в спецназ и полицию
10:18Сегодня

Эсминец США покинул Черное море после учений с Украиной

08:55Сегодня

Страны выстроились в очередь за вакциной от коронавируса

08:39Сегодня

США договорились о «краже сирийской нефти» с боевиками

Мир19:3124 июля

«Для нас это как возвращение Крыма»

Как прошел первый за 86 лет намаз в соборе Святой Софии и что он значит для мусульман
05:27Сегодня

В США назвали условие для снятия санкций с России

02:49Сегодня

США пригрозили России последствиями возможного сговора с талибами

00:40Сегодня

Трамп понадеялся на казнь Царнаева

Мир03:0019 июля

«Турция не разжигает огня»

Советник Эрдогана — о российском оружии, Крыме и превращении собора Святой Софии в мечеть
19:50 2 августа

Белый Дом уточнил дату выборов после предложения Трампа об их переносе

17:58 2 августа

Восемь пропавших после аварии машины-амфибии в США военных признаны погибшими

17:25 2 августа

Премьер-министр Финляндии вышла замуж за футболиста

Россия
«Из него не хотят делать мученика»
Как в России уживаются политика с религией и почему игумен Сергий до сих пор на свободе
Все материалы
Мир
В США назвали условие для снятия санкций с России
США пригрозили России последствиями возможного сговора с талибами
Трамп понадеялся на казнь Царнаева
Белый Дом уточнил дату выборов после предложения Трампа об их переносе
Все материалы
Бывший СССР
Украина объяснила нарушения перемирия в Донбассе неконтролируемыми эмоциями
Светлана Тихановская«Нельзя так со своим народом»
Главная соперница Лукашенко — о том, почему у белорусов кончилось терпение и нужна ли им Россия
Кравчук возглавит делегацию Украины на переговорах по Донбассу
В Белоруссии заявили о задержании бойцов российской ЧВК Вагнера
По данным КГБ, около 200 иностранных наемников собираются устроить провокации перед выборами
Задержание «российских боевиков» под Минском связали с делом Тихановского
«Кем вы себя возомнили?!»
Армения и Азербайджан готовятся к войне за Карабах. Чем закончится очередное обострение на границе?
Мать политтехнолога Собчак раскрыла подробности его задержания в Белоруссии
Все материалы
Экономика
Microsoft окончательно решила купить TikTok
Россиян научили выбирать арбузы
Затянуть пояса
Планы по развитию России изменились. Что ждет страну и людей?
Сотрудники Эльгинского угольного проекта получат расширенные льготы
Двойной навар
Аферисты годами обманывали целые страны на миллиарды евро. Почему их никогда не смогут найти?
Названа зарплата среднестатистического работника в России
Философия самозанятости
Как облегчить жизнь самозанятых россиян
Все материалы
Силовые структуры
«На бандитов я могу положиться больше, чем на систему»
Бывший оперативник российского Наркоконтроля — о самых романтичных и грязных сторонах своей работы
Силовые предприниматели — фотография 1994 года«Они взяли под контроль весь город»
История россиян, которые не захотели платить дань мафии и создали одну из самых жестоких банд 90-х
Все материалы
Наука и техника
Умирающий от голода ребенок в больнице Самары. 1921-1923 гг.«О них велели забыть»
Кто спасал русских людей от голодной смерти, пока коммунисты боролись за власть
Стервятники Гитлера
Боевые будни и развлечения летчиков люфтваффе: редкие кадры времен Второй мировой войны
Конец войны
Каким получился последний эксклюзив PlayStation 4: Ghost of Tsushima
Кровавая жатва
Как наука победила самую страшную болезнь в истории человечества
Все материалы
Спорт
Емельяненко обвинили в применении допинга
Петр Ян«Приходилось драться, чтобы копейки заработать»
Российский чемпион UFC Петр Ян — о суровой юности, легендарных соперниках и неожиданной популярности
Плющенко анонсировал новые сенсации после прихода Косторной
Дьявольский квартет
Триумф «Манчестер Юнайтед», драма «Лестера» и спасение «Астон Виллы» — главные итоги тура АПЛ
Боярский отреагировал на информацию о переходе Кокорина в «Спартак»
Майк Тайсон«Исход будет один — скорая помощь»
54-летний Тайсон возвращается на ринг. Он покажет мощь в бою против Роя Джонса
Плющенко назвал ужасом поставленные у Тутберидзе программы Косторной
Все материалы
Культура
Названы условия для оправдания Ефремова
Ох уж эти белые!
Расизм Лавкрафта, БДСМ прошлого века и женщины-киллеры: лучшие сериалы августа
Экс-солист «Ласкового мая» попал в больницу в тяжелом состоянии
Умер сыгравший в фильме «Нечто» актер Уилфорд Бримли
Любитель музыки
Он снял «Стену», «Птаху» и «Полуночный экспресс»: умер классик британского кино Алан Паркер
Little Big стала абсолютным рекордсменом «Евровидения»
Все материалы
Интернет и СМИ
20 сотрудников СОБР задержали двух блогеров в Подмосковье
«Риски слишком высоки»
Как Россия помогает миру сделать искусственный интеллект безопасным
Люди назвали способы перестать думать о стыдных моментах перед сном
Девушка предложила матери денег на аборт и нашла поддержку в сети
«На это потребовались годы»
За что российский интернет хвалят в ООН и как коронавирус помог ему стать лучше
Россиян предостерегли от использования гаджетов с микрофоном
«Все в мире должно быть устроено рационально»
Умер легендарный ведущий прогноза погоды Александр Беляев. Каким его запомнят зрители?
Все материалы
Ценности
Утягивающее нижнее белье стало новым трендом у знаменитостей
Утонули в красоте
Как женщины десятилетиями сражались за право раздеваться на пляже наравне с мужчинами
Бикини в тон джинсов стало трендом у моделей
Халифа ибн Заид Аль Нахайян«Он не помнит, сколько у него особняков»
Как живет самый богатый президент в мире
Девушка перестала ретушировать прыщи на селфи и снискала одобрение в сети
Аномально тонкая талия девушки озадачила пользователей сети
Линдон Джонсон целует секретаршу Глинн Стегалл«Деревенщина с повадками турецкого султана»
Лошади, охота и гаремы из секретарш: роскошная жизнь самого вульгарного президента США
Все материалы
Путешествия
«Не на публику, а от души»
Дешевая еда, вино и монастыри. Почему Грузия придется по вкусу каждому россиянину?
Деньги на воду
Тонны золота, гоночные трассы и кости динозавров: как отдыхают миллиардеры на роскошных яхтах
Обитель порока
Измены, интриги и смертельные дозы яда: тайная жизнь королей в Версале
«Фотографии часто расходятся с реальностью»
Шампанское, лошади и дикий отдых. Чем туристу заняться в Краснодарском крае?
Все материалы
Из жизни
Американский полицейский отправился на карантин после плевка в его сторону
В подмосковной реке поймали крокодила
Крис Кремерс и Лисанн ФронПуть в один конец
Две девушки внезапно пропали в джунглях. Их загадочная смерть годами остается тайной
Мужчина проглотил 20-сантиметровый нож и остался в живых
«Со временем крыша начинает ехать»
История россиянки о жизни в Польше
Женщина выжила после остановки сердца на три дня
Винченцо Пипино«В чем же моя вина, если постоянно руки чешутся?»
Слишком вежливый вор крал у богатых самое ценное и возвращал все обратно. Его сгубили связи с мафией
Все материалы
Ателье Zagato выпустит карбоновый суперкар с 6,8-литровым мотором
Горячие хэтчбеки, о которых незаслуженно забыли
Восстанавливаем историческую справедливость и отдаем дань уважения малоизвестным «карманным ракетам»
Honda раскрыла характеристики турбомотора V6 для «заряженных» моделей
Турбонаддув для мотоциклов: рассвет и закат
Короткая и яркая эпоха турбомотоциклов началась в Японии в конце семидесятых
Porsche неожиданным образом поддержала гей-прайд в Германии
30 лет без мойки: сокровища секретного гаража
Загадочная судьба 150 машин — кто бросил миллион долларов под пылью?
Bentley впервые оснастила Bentayga спортивным выхлопом
Все материалы
Дом
Москвичка из мести подожгла квартиру соседей
«Лучшими арендаторами были наркоманы»
Россиянин устал от шумных соседей. Как он смог от них избавиться и не нарушить закон?
Мэра российского города наказали за свалки
«Альтернатива сносу есть»
Как в России решили спасти хрущевские пятиэтажки от реновации
В европейское жилье расхотели вкладывать деньги
Россияне массово закупились «золотыми паспортами»
Ломать и строить
Россияне возненавидели свои квартиры за время карантина. Что не так с жильем в стране?
Все материалы
Культпросвет
«Да, рай на земле есть»
Сколько на самом деле получают библиотекари и музейные работники
Мединский рассказал об устранении прежних «идеологических кренов»
Дом Палибина в Москве решили передать НКО
«Солнцемяч»Мяч не горяч
Симбиоз скульптуры и живописи на выставке «Солнцемяч»
Культурные коллекторы
Студии взяли у властей деньги на фильмы, которые не сняли. Пора возвращать долги
Культура в топе
Россияне оценили деятельность Минкульта
В Катыни откроется мемориал жертвам политических репрессий
Все материалы
Нацпроекты
Двойной форсаж
В России решили строить дороги еще быстрее. Как это поможет экономике?
Жертва обстоятельств
На спасение российской экономики нужны деньги. На чем страна может сэкономить?
«Страшно вспоминать»
Советскую медицину считали лучшей в мире. Но так ли это было на самом деле?
На дорожку
Расходы на стройки собираются увеличить. Как это поможет россиянам?
Все материалы