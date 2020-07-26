В Ливане упал беспилотник израильской армии

Мультикоптер армии Израиля упал на территории Ливана. Угрозы для утечки данных нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу израильских военнослужащих.

Когда именно произошел инцидент, не уточняется. В сообщении отмечено, что беспилотник упал «некоторое время назад во время действий сил армии обороны Израиля».

Накануне сообщалось об обмене ракетными ударами между Израилем и Сирией. Так, сначала средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили ракетную атаку в небе над Дамаском. Затем Дамаск открыл огонь по воздушным целям и поразил большинство снарядов, прежде чем они достигли земли. В ответ на это боевые вертолеты Израиля атаковали несколько военных целей сирийской армии, расположенных на юге страны.