Трамп отдал политику США по Ирану на откуп Помпео

Президент США Дональд Трамп в последние недели своего президентства занял, скорее, пассивную позицию по поводу политики США в отношении Ирана и отдал это внешнеполитическое направление на откуп главным противникам Тегерана из числа своих советников — в частности, госсекретарю Майку Помпео. Об этом со ссылкой на два близких к вопросу источника говорится в публикации The Daily Beast.

По данным издания, глава страны сфокусировался на борьбе с коронавирусом и судебных тяжбах по вопросам президентских выборов 2020 года, а иранским направлением занимается Помпео. Президент позволил ему действовать максимально жестко в отношении Исламской Республики лишь с одним условием — не довести до полномасштабной войны. Этот момент, сообщают источники, он неоднократно проговаривал в личных разговорах.

Такие действия, подчеркивает издание, подтверждают, что Трамп считает своей целью как можно больше усложнить будущей администрации Байдена взаимодействие с властями Ирана. Республиканец собирается закрепить свои наработки в этой области, в том числе тот экономический урон, который Вашингтон под его руководством нанес Тегерану.

28 ноября сотрудники американских разведывательных служб связали убийство иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде с планами кандидата от демократов Джо Байдена по восстановлению отношений с Тегераном.

Согласно этой точке зрения, Израиль и нынешняя администрация Дональда Трампа хотели не допустить серьезного изменения политики США в отношении Ирана при Байдене и возвращения Вашингтона к участию в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД). США вышли из соглашения в 2018 году и тогда же восстановили санкции против Ирана в полном объеме. СВПД ограничивал ядерные наработки Исламской Республики.