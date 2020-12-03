Трамп рассказал о причине «мошенничества» на выборах президента

Действующий президент США Дональд Трамп назвал голосование по почте причиной масштабного мошенничества на выборах главы государства. Запись выступления он опубликовал в своем Twitter-аккаунте.

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Трамп заявил, что намерен продемонстрировать «огромное мошенничество на выборах» и обвинил демократов в махинациях. По мнению главы государства, представители Демократической партии «действовали так, как если бы они уже знали, какой будет результат» голосования.

Президент США также рассказал, что процесс подсчета голосов на выборах должен продолжаться, и обещал обеспечить подсчет всех законно поданных бюллетеней. «Мы будем защищать честность голосования, обеспечив, чтобы каждый законный бюллетень был подсчитан», — сказал он.

Ранее сообщалось, что почти 300 тысяч бюллетеней исчезли после доставки на президентских выборах США 3 ноября. Издание Washington Examiner заявило о 288 тысячах пропавших бюллетеней и еще 100 тысячах, которые были датированы задним числом. В частности, данные основаны на словах водителя субподрядчика Почтовой службы Джесси Моргана. Также утверждается, что в Мичигане и Пенсильвании голоса за президента Дональда Трампа были отложены в корзины с надписью «недоставленная деловая почта».

3 ноября в США прошли очередные президентские выборы. Подсчет голосов и разбирательства по этому вопросу продолжаются по сей день. По оценке СМИ, Байден набрал необходимое для победы число голосов выборщиков, обойдя таким образом Трампа. Демократ уже провозгласил себя избранным президентом США.