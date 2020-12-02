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В США сообщили о пропавших почти 300 тысячах бюллетеней

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Фото: Daniel Acke / Reuters

Почти 300 тысяч бюллетеней исчезли после доставки на президентских выборах США 3 ноября. Об этом сообщил Washington Examiner в Facebook со ссылкой на ряд источников.

Издание заявило о 288 тысячах пропавших бюллетеней и еще 100 тысячах, которые были датированы задним числом. В частности, данные основаны на словах водителя субподрядчика Почтовой службы Джесси Моргана. 21 октября он перевозил от 144 до 288 тысяч заполненных бюллетеней из Нью-Йорка в Пенсильванию, «однако затем его грузовик исчез», передает ТАСС. Также утверждается, что в Мичигане и Пенсильвании голоса за президента Дональда Трампа были отложены в корзины с надписью «недоставленная деловая почта».

Ранее Трамп заявил о возможной причастности Минюста и ФБР к фальсификациям на выборах. Президент назвал выборы «массовым мошенничеством» и добавил, что республиканцы располагают необходимыми доказательствами, в том числе историями о нарушении процедуры, однако суды отказываются их принимать.

3 ноября в США прошли очередные президентские выборы. Подсчет голосов и разбирательства по этому вопросу продолжаются по сей день. По оценке СМИ, Байден набрал необходимое для победы число голосов выборщиков, обойдя таким образом Трампа. Демократ уже провозгласил себя избранным президентом США.

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