Байден заявил о войне с коронавирусом

Кандидат от Демократической партии на пост президента США Джо Байден в телеобращении к гражданам в канун Дня Благодарения заявил, что из-за пандемии коронавируса страну ждет «тяжелая и долгая зима». Об этом сообщает NBC News.

Политик пообещал, что после этого «жизнь вернется в привычное русло». Он призвал не расценивать заявления о коронавирусной инфекции или о вакцине от него как политические. «Мы воюем с вирусом, а не друг с другом», — сказал он.

Байден напомнил, что вакцинация американцев от коронавируса начнется в декабре. Он заявил о необходимости выработать план распределения препаратов, чтобы все граждане прошли процедуру вакцинации как можно быстрее.

Ранее Байден рассказал, что планирует сделать в свои первые 100 дней в качестве главы Белого дома. Политик пообещал оказать «незамедлительную помощь» властям штатов, затронутых эпидемией коронавируса. В частности, он рассказал о необходимости помочь наиболее пострадавшим от пандемии сообществам, включая сообщества меньшинств, и «предоставить им такую ​​помощь, чтобы люди оставались на плаву». При этом политик не стал раскрывать, как именно он планирует добиться этого, учитывая нежелание Конгресса договариваться с Белым домом по этому вопросу.