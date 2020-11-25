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Байден рассказал о своих планах на первые дни у власти

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Джо Байден
Джо Байден
Фото: Carolyn Kaster / AP Photo

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден рассказал, что планирует сделать в свои первые 100 дней в качестве главы Белого дома. Об этом он заявил в интервью телеканалу NBC News.

В первую очередь он планирует изменить миграционное законодательство. Для этого он направит в сенат документ, который позволит 11 миллионам человек без документов получить гражданство.

Также Байден раскритиковал указы прошлого президента США Дональда Трампа об окружающей среде и пообещал добиться их отмены. В частности, по его словам, Агентство по охране окружающей среды США (EPA) было «выпотрошено» при нынешнем президенте.

При этом Байден отметил, что реализация этих пунктов будет зависеть от того, «какое сотрудничество я могу или не могу получить от Конгресса Соединенных Штатов».

Третьим шагом Байден назвал оказание «незамедлительной помощи» властям штатов, затронутых эпидемией коронавируса. В частности, он рассказал о необходимости помочь наиболее пострадавшим от пандемии сообществам, включая сообщества меньшинств, и «предоставить им такую ​​помощь, чтобы люди оставались на плаву». При этом он не стал раскрывать, как именно он планирует доиться этого, учитывая, что нежелание Конгресса договариваться с Белым домом по этому вопросу.

Ранее Байден рассказал о политике «одиноких» Соединенных Штатов, которую проводит американский лидер Дональд Трамп. Он отметил, что президент Трамп значительно изменил весь политический ландшафт. Он заявил, что теперь это «Америка в первую очередь», то есть «Америка в одиночестве».

3 ноября 2020 года в США прошли очередные президентские выборы. В настоящее время еще продолжается подсчет голосов и разбирательства по этому вопросу. По оценке СМИ, Байден набрал необходимое для победы число голосов выборщиков, обойдя таким образом Трампа. Демократ уже провозгласил себя избранным президентом США. Трамп в свою очередь заявил, что Байден поторопился назвать себя новым лидером страны.

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