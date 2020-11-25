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Байден заявил о готовности встретиться с Трампом

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Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил о готовности встретиться с действующим главой государства Дональдом Трампом. Его слова передает РИА Новости.

«Конечно, я встречусь, если он попросит», — сказал Байден.

Ранее Трамп отказался отвечать на вопросы журналистов о выборах. На пресс-брифинге в Белом доме он кратко рассказал о росте индекса Dow Jones и американской вакцине от коронавируса, после чего покинул зал.

3 ноября 2020 года в США прошли очередные президентские выборы. В настоящее время еще продолжается подсчет голосов и разбирательства по этому вопросу. По оценке СМИ, Байден набрал необходимое для победы число голосов выборщиков, обойдя таким образом Трампа. Демократ уже провозгласил себя избранным президентом США. Трамп в свою очередь заявил, что Байден поторопился назвать себя новым лидером страны.

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