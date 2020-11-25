Байден рассказал о политике «одиноких» США Трампа

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден рассказал о политике «одиноких» Соединенных Штатов, которую проводит американский лидер Дональд Трамп. Об этом сообщает РИА Новости.

Байден отметил, что президент Трамп значительно изменил весь политический ландшафт. Он заявил, что теперь это «Америка в первую очередь», то есть «Америка в одиночестве». Демократ также добавил, что его администрация не станет «третьим сроком» Барака Обамы, при котором он восемь лет работал вице-президентом. Он подчеркнул, что США сейчас сталкиваются с совершенно другим миром.

Отмечается, что Байден подвергается критике за то, что он выдвинул на важнейшие государственные посты людей, которые известны еще по администрации Обамы, а не новых кандидатов.

Ранее Байден заявил о готовности встретиться с действующим главой государства Дональдом Трампом. Он подчеркнул, что проведет встречу с Трампом, если тот попросит.

3 ноября 2020 года в США прошли очередные президентские выборы. В настоящее время еще продолжается подсчет голосов и разбирательства по этому вопросу. По оценке СМИ, Байден набрал необходимое для победы число голосов выборщиков, обойдя таким образом Трампа. Демократ уже провозгласил себя избранным президентом США. Трамп в свою очередь заявил, что Байден поторопился назвать себя новым лидером страны.