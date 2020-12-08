В США умерли шесть участников испытаний вакцины Pfizer

Шесть участников испытаний американо-немецкой вакцины Pfizer, которую США производят при помощи германской компании BioNTech, скончались. Об этом сообщается в докладе Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) США.

Двоим из погибших вводили настоящий препарат, остальным — плацебо. У всех умерших были проблемы со здоровьем и хронические заболевания. Кроме того, половина из них была старше 55 лет.

Так, у одного из вакцинируемых был атеросклероз и ожирение. Он скончался через три дня после введения первой части препарата. У другого добровольца через 60 дней после введения второй части инъекции произошла остановка сердца. Еще через три дня он умер.

Два пациента из группы плацебо скончались от инфаркта и инсульта, причина еще двух умерших выясняется. Как отмечается в докладе, вакцина гарантирует защиту уже после первой дозы, что делает препарат безопасным и эффективным.

В России к настоящему моменту зарегистрированы две вакцины против COVID-19: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». 5 декабря в Москве стартовала вакцинация от коронавируса препаратом «Спутник V». В США зарегистрирована вакцина от COVID-19 производства Pfizer/BioNTech, на очереди еще одна вакцина Moderna.