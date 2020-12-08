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Первая страна на Западе начала вакцинацию населения от COVID-19

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Фото: Anton Vaganov / Reuters

Великобритания первой из стран Запада начала вакцинацию населения от COVID-19. Со вторника, 8 декабря, прививки начнут получать пациенты домов престарелых, медицинские и социальные работники, а также пожилые люди старше 80 лет. Об этом сообщает РИА Новости.

Британия 2 декабря стала первой страной, сертифицировавшей для массового применения по завершении всех клинических испытаний вакцину производства Pfizer/BioNTech. Две других вакцины — американская Moderna и от британская AstraZeneca — находятся на рассмотрении.

Пожилые люди, медики и ухаживающие за пациентами соцработники были причислены к группам риска, которые первыми получат вакцину. Вакцинация будет добровольной и бесплатной, при этом получить прививку смогут все, кто на законных основаниях проживает в Великобритании и обладает статусом резидента.

Ранее президент США Дональд Трамп решил начать поставлять в другие страны американскую вакцину от COVID-19 только после того, как все желающие американцы будут привиты от коронавируса.

2 декабря премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказался прививаться от коронавируса SARS-CoV-2 первым, в приоритетном порядке. Он переболел COVID-19 весной этого года и вернулся к исполнению своих обязанностей спустя месяц после заражения.

В России к настоящему моменту зарегистрированы две вакцины против COVID-19: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». 5 декабря в Москве стартовала вакцинация от коронавируса препаратом «Спутник V». В США зарегистрирована вакцина от COVID-19 производства Pfizer/BioNTech, на очереди еще одна вакцина Moderna.

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