Мир
 
Последние новости
Путин нашел замену Чубайсу
Европа захотела помириться с США
Россия выдала Белоруссии участника прославившейся в 90-е банды «морозовцев»
Рой диких пчел атаковал пассажирские самолеты и сорвал рейсы
В США рассказали о «перекладывающем на других вину» Рогозине
Украина заявила о бойкоте встречи с представителями Донбасса в Совбезе ООН
Четверых несовершеннолетних обвинили в изнасиловании женщины
«Газпром» поверил в ценность своего газа для Европы
Компания из США выгодно продалась благодаря коронавирусу
«Макдоналдс» поменял рецепт гамбургеров и Биг-Маков в России
Новости партнеров
Прослушать новость

Борис Джонсон отказался первым прививаться от коронавируса

Перейти в «Мою Ленту»
Борис Джонсон
Борис Джонсон
Фото: Paul Ellis / Reuters

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказался прививаться от коронавируса SARS-CoV-2 первым, в приоритетном порядке. Об этом со ссылкой на представителя британского правительства сообщает Reuters.

Пресс-секретарь Аллегра Стрэттон рассказала журналистам, что премьер, вероятно, получит дозу вакцины во время телевизионного эфира. Однако, подчеркнула она, он не собирается опережать в очереди на ее получение тех, кто нуждается в этом больше него.

«Он не станет обгонять тех, кто крайне уязвим к болезни и должен получить прививку раньше», — приводит агентство слова представителя правительства.

Reuters напоминает, что британское правительство в первую очередь вакцинирует группы населения, для которых коронавирус нового типа опаснее всего: жителей домов престарелых, граждан страны старше 80 лет и медицинских работников.

11 августа российский лидер Владимир Путин рассказал, что одна из его дочерей испытала на себе вакцину от коронавируса. Он уточнил, что после первой прививки у его дочери была температура 38, а «на следующий день — 37 с небольшим и все». В тот же день он объявил о регистрации в России первой вакцины от COVID-19.

Борис Джонсон переболел COVID-19 весной этого года. Лечение политик проходил в больнице Святого Томаса, где трое суток он провел в реанимации. Премьер вернулся к исполнению своих обязанностей спустя месяц после заражения.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Джонсон рассказал о фантастических результатах испытаний вакцины от коронавируса
Борис Джонсон ушел на самоизоляцию
Дочь Путина испытала на себе вакцину от коронавируса