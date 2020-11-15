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Джонсон ушел на самоизоляцию

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Борис Джонсон
Борис Джонсон
Фото: TOBY MELVILLE / Reuters

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ушел на самоизоляцию. Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на канцелярию главы правительства.

Джонсон получил предписание изолироваться из-за контакта с человеком, у которого обнаружили коронавирус. По данным издания, это член парламента Великобритании Ли Андерсон.

На данный момент премьер чувствует себя хорошо, симптомов инфекции у него не наблюдается, рассказали в канцелярии. Там добавили, что премьер продолжит работать на Даунинг-стрит, в том числе и руководить ответными действиями правительства на пандемию коронавируса.

Джонсон переболел коронавирусом весной. Лечение политик проходил в больнице Святого Томаса, где трое суток он провел в реанимации. Премьер вернулся к исполнению своих обязанностей спустя месяц после заражения.

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