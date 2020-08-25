Борис Джонсон рассказал о последствиях перенесенного коронавируса

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что после перенесенного коронавируса его здоровье улучшилось. О последствиях болезни главы правительства стало известно порталу DevonLive.

Джонсон опроверг сообщения о том, что он уйдет в отставку в ближайшие шесть месяцев из-за проблем со здоровьем после COVID-19. «Это абсолютная чушь! Я чувствую себя гораздо лучше, так как я немного сбросил лишний вес. Маловато, но я потерял по меньшей мере девять килограммов», — пояснил премьер. Он добавил, что из-за потери веса его здоровье улучшилось, так как, по его меркам, это заметное похудение.

Ранее ряд изданий, включая The Times и Business Insider, заявили о скорой отставке Джонсона из-за ухудшившегося здоровья после COVID-19. В мае Джонсон пожаловался на ухудшение зрение.

Джонсон вернулся к исполнению обязанностей премьер-министра спустя месяц, после того как заразился коронавирусом. Лечение политик проходил в апреле в больнице Святого Томаса, где он трое суток провел в реанимации.

По данным на 25 августа, в мире насчитывается более 23,7 миллиона зараженных коронавирусом, из них более 815 тысяч скончались, еще 15,3 миллиона выздоровели. Больше всего инфицированных находятся в США, Бразилии, Индии, России и ЮАР. Великобритания находится на 13-м месте по числу зараженных с показателем 329 тысяч. Более 41 тысячи граждан скончались.