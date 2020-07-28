Борис Джонсон предупредил о второй волне коронавируса

Европейским странам, возможно, грозит вторая волна коронавируса. Об этом предупредил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, сообщает The Guardian.

«Давайте ясно обозначим, что происходит в Европе, у некоторых из наших европейских друзей. Боюсь, в некоторых местах мы начинаем видеть признаки второй волны пандемии», — заявил политик, подчеркнув, что знание о происходящем должно стать основанием для решительных и эффективных действий.

Джонсон также прокомментировал предложение ряда экспертов снизить период карантина, в течение которого от пациента ожидается проявление симптомов, с 14 до 10 дней — существует мнение, что столько на самом деле длится инкубационный период. «Мы всегда ищем способы смягчить урон от карантина, но на нынешний момент придерживайтесь того руководства, которое предоставлено сейчас», — приводит издание его слова.

По последним данным университета Джонса Хопкинса, в Великобритании зарегистрировано более 301 тысячи случаев инфицирования коронавирусом, 45 тысяч пациентов скончались из-за вызванной им болезни COVID-19.