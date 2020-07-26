Глава Минздрава Белоруссии рассказал о подготовке ко второй волне коронавируса

Глава Минздрава Белоруссии Владимир Караник рассказал о подготовке ко второй волне пандемии коронавируса, передает kp.by.

«Надеемся, что такой масштабной второй волны у нас не будет. Но в любом случае готовимся, чтобы все необходимое в системе здравоохранения было», — сказал Караник.

По словам чиновника, после первой волны коронавируса в Белоруссии сделали определенные выводы, например ускорили оснащение клиник компьютерными томографами. «Коронавирус подстегнул, то есть мы поняли, насколько это важно, и будем это делать гораздо быстрее», — сказал Караник.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что борьба с коронавирусом обошлась бюджету республики почти в полмиллиарда рублей (14,8 миллиарда российских рублей).

С начала пандемии в Белоруссии выявлено более 67 тысяч зараженных коронавирусом. Умерли 350 пациентов. В стране не вводили жесткие карантинные ограничения. Власти объясняли такое решение экономическими мотивами.