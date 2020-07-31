Британия отказалась смягчать карантин из-за новой вспышки коронавируса

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказался смягчать общенациональные меры карантина из-за новой вспышки заражения коронавирусом. Об этом сообщает Reuters.

«Прогресс в борьбе с пандемией продолжается. Но я уже предупреждал, что вирус может вернуться и мы будем готовы принять решительные меры», — отметил глава правительства. По его словам, нынешняя статистика свидетельствует, что распространение коронавируса стало расти впервые с мая, и поэтому стране придется отказаться от смягчения карантина как минимум на две недели.

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РИА Новости поясняет, что с 1 августа в королевстве должны были возобновить работу спортивные центры, катки и косметологические салоны.

Ранее 31 июля сообщалось, что в Великобритании из-за вспышки коронавируса на карантин отправили около 4,5 миллиона человек. Новые строгие ограничительные меры коснулись всего графства Большой Манчестер, части Ланкашира и Западного Йоркшира. Жителям запрещено встречаться с людьми, которые не проживают с ними под одной крышей, но при этом ряд общественных заведений продолжает работать, включая пабы, рестораны и кафе.

28 июля Борис Джонсон говорил, что европейским странам, возможно, грозит вторая волна коронавируса. Он подчеркивал, что знание о происходящем должно стать основанием для решительных и эффективных действий.

По последним данным, в Великобритании 304 тысячи зараженных коронавирусом. Более 46 тысяч человек погибли от вызванных COVID-19 осложнений.

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