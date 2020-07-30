В Британии рассказали об опасности второй волны коронавируса

Есть опасность, что в Великобритании может начаться вторая волна коронавируса: это может произойти из-за вспышки инфицирований в других европейских странах. Об этом рассказал министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок в интервью The Newsweek.

Он счел несправедливой критику правительств, которые якобы «слишком остро реагируют» на сообщения о новой волне зараженных коронавирусной инфекцией в европейских странах. «Я обеспокоен из-за второй волны. Думаю, вы видите, что она начинает идти по Европе, так что мы должны сделать все возможное, чтобы предотвратить вспышку у [британских] берегов», — подчеркнул Хэнкок.

28 июля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также заявил, что европейским странам, возможно, грозит вторая волна коронавируса. Он подчеркнул, что знание о происходящем должно стать основанием для решительных и эффективных действий.

По последним данным, в Великобритании 303 тысячи зараженных коронавирусом. Более 46 тысяч человек погибли от вызванных COVID-19 осложнений.

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