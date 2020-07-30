Вторая по числу заражений коронавирусом страна откроет границы

Власти Бразилии откроют границы страны для иностранцев. Об этом сообщает The Straits Times.

Пассажиры, которые хотят попасть в страну на непродолжительный срок — до 90 дней — должны предоставить транспортной компании медицинскую страховку, которая действует на территории Бразилии и активна в даты поездки. Других требований власти не предъявили. The Straits Times отмечает, что такое решение приняли, несмотря на опасную эпидемиологическую ситуацию: Бразилия находится на втором месте в мире по числу заражений коронавирусной инфекцией.

Пока что в стране будет действовать запрет на въезд через сухопутные и водные границы, однако его могут снять через 30 дней. Для международных полетов останутся закрытыми и аэропорты в штатах Мату-Гросу-ду-Сул, Параиба, Рондония, Риу-Гранди-ду-Сул и Токантинс.

Воздушные границы были закрыты для всех иностранцев с конца марта из-за пандемии COVID-19.

17 июля представитель ВОЗ Майкл Райан утверждал, что Бразилия вышла на плато по числу заражений. По его словам, страна находится в середине вспышки COVID-19, а количество новых случаев за сутки стабилизировалось. При этом график заболеваний не идет вниз. По последним данным, в Бразилии около 2,5 миллиона зараженных, число погибших от вызванных COVID-19 осложнений приближается к 100 тысячам.

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