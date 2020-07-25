Заразившийся коронавирусом президент Бразилии сообщил о выздоровлении

Президент Бразилии Жаир Болсонару сдал тест на коронавирус SARS-CoV-2 и получил отрицательный результат. Об этом глава государства, ранее отрицавший опасность заболевания, сообщил у себя в Twitter.

«Результат теста ПЦР на SARS-CoV-2: отрицательный. ВСЕМ ДОБРЫЙ ДЕНЬ», — гласит пост Болсонару, снабженный его фотографией.

Впервые президент Бразилии сообщил о заражении вирусом 7 июля. Тогда он сам обнаружил у себя первые симптомы заболевания.

18 июня профессор Элдер Накая объяснил причины стремительного роста числа новых случаев заражений коронавирусом в Бразилии. Одним из факторов он назвал политику Болсонару, который сначала вовсе отрицал существование инфекции, а затем не стал вводить серьезные меры для борьбы с COVID-19. Кроме того, глава государства активно критикует положения, ограничивающие торговлю и услуги в штатах для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Бразилия находится на втором месте по числу заболевших COVID-19 за все время. В стране зафиксировано более 2,2 миллиона случаев заражения, из них более 1,7 миллиона человек выздоровели, 85 тысяч — умерли.

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