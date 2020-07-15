Президент Бразилии снова сдал положительный тест на коронавирус

Президент Бразилии Жаир Болсонару сдал повторный тест на коронавирус, результат которого снова оказался положительным. Об этом сообщил сам глава государства, передает ТАСС.

По словам президента, он чувствует себя хорошо и температуры у него не было уже больше недели. Лидер страны также отметил, что его анализы крови показали нормальные результаты, а процент насыщения крови кислородом поднялся до 98. Болсонару рассказал, что у него не было таких распространенных симптомов, как проблемы с дыханием или потеря вкуса. Он подчеркнул, что лечился гидроксихлорохином.

Впервые президент Бразилии сообщил о заражении вирусом 7 июля. Тогда он сам обнаружил у себя первые симптомы заболевания.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) остановила испытания трех препаратов от коронавируса, в том числе и гидроксихлорохина. Также были прекращены исследования лопинавира и ритонавира.

Бразилия находится на втором месте по числу заболевших COVID-19 за все время. Там зафиксировано более 1,9 миллиона случаев заражения. Из них более миллиона человек выздоровели, 74 тысячи человек умерли.