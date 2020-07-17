В ВОЗ заявили о выходе Бразилии на плато по коронавирусу

Бразилия, находящаяся на втором месте по числу выявленных случаев заражений коронавирусом, вышла на плато. Об этом на брифинге в Женеве заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, передает РИА Новости.

По его словам, страна находится в середине вспышки COVID-19. «Количество новых случаев за сутки стабилизировалось между 40-45 тысячами. Так что мы не видим ежедневного прироста, какой мы видели в апреле и мае. Мы видели резкий рост кривой до середины июня и июля, а затем плато», — рассказал Райан.

Тем не менее график заболеваний не идет вниз. «С этой точки зрения количество случаев стабилизировалось, но они не сокращаются на ежедневной основе», — подчеркнул директор программы ВОЗ. Он добавил, что, несмотря на выход Бразилии на плато, количество смертей пока не снижается. По его прогнозу, это произойдет автоматически, как было в других странах.

Ранее число заразившихся в Бразилии превысило два миллиона человек. Одновременно с этим число умерших от причин, связанных с COVID-19, достигло 76 тысяч. Согласно модели, созданной учеными из нескольких бразильских институтов, фактически в стране может быть около 10 миллионов зараженных.

По данным на 17 июля, в мире насчитывается более 13,8 миллиона зараженных коронавирусом, из них более 592 тысячи скончались, еще 7,7 миллиона выздоровели. Больше всего инфицированных находятся в США, Бразилии, Индии, России и Перу.