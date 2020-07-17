Более двух миллионов зараженных коронавирусом выявлено в Бразилии

Число официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Бразилии перешло психологическую отметку в 2 миллиона, сообщает Associated Press со ссылкой на власти страны.

Одновременно с этим число умерших от причин, связанных с COVID-19, достигло 76 тысяч. По числу инфицированных Бразилия находится на втором месте после США — однако эксперты полагают, что имеющиеся данные не отражают реальной картины.

Согласно модели, созданной учеными из нескольких бразильских институтов, фактически в стране может быть около 10 миллионов зараженных.

В столь катастрофическом течении эпидемии винят власти: считается, что роль сыграло отсутствие скоординированных действий регионов, а также отрицание опасности вируса со стороны президента Жаира Болсонару.

Глава государства сначала вовсе не признавал существование вируса, а затем пренебрег жесткими ограничительными мерами для защиты населения. 7 июля стало известно, что Болсонару заразился SARS-CoV-2. 15 июля его тесты вновь показали положительный результат, хотя до этого президент Бразилии сообщал, что излечился и чувствует себя хорошо.