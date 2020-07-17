США снова побили рекорд по числу заражений коронавирусом

США снова побили рекорд по числу новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, выявленных за сутки, — за 16 июля зафиксировано 77,3 тысячи зараженных, что выше, чем в какой-либо другой день за все время эпидемии. Об этом свидетельствуют данные, собранные проектом университета Джонса Хопкинса.

Сообщается, что за те же сутки зарегистрировано 943 летальных исхода из-за причин, связанных с болезнью COVID-19, которую вызывает коронавирус нового типа.

Всего в США на данный момент установлено более 3,5 миллиона случаев инфицирования. Погибли 138,5 тысячи пациентов, вылечиться удалось более чем 1 миллиону человек.

Эпидемия влияет на политическую ситуацию в стране. Так, шансы на переизбрание президента Дональда Трампа уменьшились, потому что из-за коронавируса он не может проводить массовые встречи со своими сторонниками, обеспечившие ему победу на выборах 2016 года.