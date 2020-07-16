Раскрыта одна из главных проблем Трампа на фоне пандемии коронавируса

Одной из главных проблем, с которой столкнулся президент США Дональд Трамп на фоне пандемии коронавируса, стала невозможность проводить массовые встречи с электоратом, которые обеспечили ему успех на выборах в 2016 году. Об этом сообщает CNN.

Как отмечает телеканал, митинги являлись одним из главных и наиболее эффективных инструментов штаба Трампа по привлечению избирателей на предыдущих выборах, и именно на них делалась ставка и в нынешней избирательной кампании. Однако из-за действующих в стране ограничений, связанных с коронавирусом, американскому лидеру за последние месяцы удалось провести всего несколько публичных мероприятий, часть из которых прошла в закрытом формате. При этом митинг в городе Талса, штат Оклахома, на который команда президента возлагала большие надежды, не оправдал ожиданий: на мероприятие пришло значительно меньше людей, чем предполагали в штабе Трампа, а несколько членов команды американского лидера, участвовавших в организации митинга, в итоге заразились коронавирусом.

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Как раскрыл в беседе с CNN один из советников президента, митинги имеют важное психологическое значение для Трампа. «Ему нужны митинги, как воздушному змею нужен ветер... Он не может победить без митингов», — заявил собеседник телеканала. Кроме того, по его словам, именно подобные встречи позволяют штабу собрать обширную базу данных потенциальных сторонников политика, причем речь идет не только о преданных фанатах Трампа, но и о тех, кто голосует редко и представляет собой особую ценность для команды президента, работающей над повышением явки на грядущих выборах.

Еще один позитивный эффект массовых митингов заключается в том, что благодаря их проведению Трамп получает дополнительное бесплатное освещение его кампании на телевидении, в том числе и на местных телеканалах. В результате ему удается добраться даже до тех избирателей, которые часто оказываются недостаточно охваченными в ходе предвыборной агитации.

Как отмечает CNN, в штабе Трампа все еще надеются, что в ближайшем будущем президент все-таки сможет провести необходимое число массовых встреч с электоратом. При этом, подчеркивает телеканал, времени до выборов остается все меньше, поэтому команде действующего американского лидера приходится прибегать к еще более традиционным методам, чтобы переманить на его стороны как можно больше избирателей. В частности, штаб нанял около 1,5 тысячи стажеров, в задачи которых входит работа с потенциальными избирателями на местах и их обзвон. По словам советников Трампа, эта кампания уже стала самой обширной из тех, что когда-либо проводили кандидаты от Республиканской партии.

Ранее в июле Трамп раскрыл свою стратегию победы на выборах главы государства в 2020 году. По словам президента, он сможет обойти своего главного соперника, потенциального кандидата от Демократической партии Джо Байдена благодаря «молчаливому большинству». В частности, Трамп сослался на «отличные результаты опросов» и отметил, что среди его сторонников наблюдается «энтузиазма больше, чем на выборах 2016 года».

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