Военные базы США в Японии стали очагами коронавируса

Две военные базы США в японской префектуре Окинава стали очагами коронавируса SARS-CoV-2. Об этом со ссылкой на правительственный источник сообщает The Japan Times.

Выяснилось, что всего инфицированы 62 человека: 39 — на авиастанции морской пехоты Футенма, 22 — на базе Кэмп-Хансен, и еще один на базе Кэмп-Киснер. Именно в Окинаве находятся основные силы США, базирующиеся в Японии.

Губернатор префектуры Дэнни Тамаки назвал ситуацию «крайне прискорбной» и сообщил, что его сограждане шокированы новостями о вспышке заболевания. Он заявил, что всерьез сомневается в эффективности мер, которые принимают американские военные против эпидемии.

По словам Тамаки, в течение карантина солдаты устраивали пляжные вечеринки вне стен своих баз, а на День независимости США 4 июля выходили развлекаться в городские кварталы с активной ночной жизнью. Представитель американских вооруженных сил заявил, что всем военнослужащим в Окинаве теперь запрещено покидать места расположения без особого разрешения начальства.

Сообщается, что без учета баз в префектуре с населением в более чем 1,4 миллиона человек зафиксировано 148 случаев заражения и 7 смертей, связанных с коронавирусом нового типа. По всей стране выявлено более 21 тысячи зараженных и 983 летальных исхода.

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