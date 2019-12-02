Япония подарит США остров для военных испытаний

Япония собирается купить остров и предоставить его США для военных испытаний. Об этом в понедельник, 2 декабря, сообщило издание The Straits Times.

Речь идет об острове Магэсима в 30 километрах к югу от острова Кюсю. Генеральный секретарь правительства Ёсихидэ Суга заявил, что соглашение о покупке острова было достигнуто еще 29 ноября после переговоров между министерством обороны и владельцами острова. Сделка обойдется Японии в 146 миллионов долларов.

Сейчас американские военные испытания проводятся на острове Иводзима в 1,5 тысячи километров к юго-востоку от Магэсимы, гораздо дальше от берегов главного острова страны — Хонсю. Там также размещена авиабаза Морских сил самообороны Японии. «Однако Вашингтон потребовал переезда [на другой остров], поскольку Иводзима находится далеко от американских военных баз», — цитирует Суга The Straits Times.

Генеральный секретарь добавил, что строительство полигонов на острове Магэсима начнется в ближайшее время. Он отметил, что не может раскрыть другие детали, поскольку сделка еще не завершена.

Ранее в ноябре глава российского МИД Сергей Лавров заявлял, что военный союз Японии и США мешает заключению мирного договора между Москвой и Токио. Российский министр также добавил, что японским коллегам из внешнеполитического ведомства передали перечень «конкретных озабоченностей России», касающихся безопасности в связи с присутствием американских войск.

Всего на территории Японии размещено более 100 тысяч военнослужащих США, причем больше половины из них — на базе в Окинаве.

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