Число зараженных коронавирусом в Индии превысило один миллион. Об этом сообщает The New York Times.

По информации на 07:30 по московскому времени, за время эпидемии в Индии были инфицированы 1 003 832 человека. Страна занимает третье место в списке по числу зараженных коронавирусом. Число жертв коронавируса в Индии достигло 25,6 тысячи.

Больше всего пострадал штат Махараштра в центре страны. Там с начала пандемии зафиксирован 284 281 случай инфицирования (8 641 за сутки).

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.