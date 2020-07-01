В Индии тела жертв коронавируса сбросили в яму

Власти индийского штата Карнатака извинились перед семьями жертв коронавируса за распространенное в соцсетях видео, на котором видно, как тела погибших сбрасывают в яму в черных мешках. Они также подтвердили подлинность кадров, сообщает «Би-би-си».

Отмечается, таким образом в городе Беллари избавились от восьми тел. Местные власти сообщили, что команду, занимавшуюся захоронением, заменили, хотя она действовала по протоколу. По словам представителей администрации, новые сотрудники будут работать более гуманно.

Согласно официальным данным, в Карнатаке зарегистрировано 246 случаев смерти от коронавируса, при этом регион называют одним из наиболее успешных в борьбе с пандемией.

Индия занимает четвертое место в мире по числу заражений коронавирусом — в стране зарегистрировано свыше 585 тысяч случаев заболевших. С начала пандемии умерло 17 400 человек.

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