В Индии зараженных коронавирусом в больнице положили рядом с трупами

В больнице Локманья Тилак (Lokmanya Tilak Hospital) в индийском Мумбае пациентов, зараженных коронавирусом, положили рядом с трупами. Об этом сообщает Daily Mail.

Издание отмечает, что история распространилась в сети после того, как неизвестный выложил видео из клиники. На нем запечатлена палата с десятью пациентами, у которых подтверждено заражение коронавирусной инфекции. На соседних койках расположены черные мешки, где лежат трупы.

Нитеш Рэйн, член Законодательного собрания штата Махараштра, прокомментировал ситуацию в своем Twitter. «Пациенты спят прямо рядом с трупами. <...> Как правительство могло это допустить? Это позор!» — возмутился политик.

По последним данным, в Индии выявлено более 53 тысяч зараженных коронавирусом. 1,7 тысячи человек погибли, а 15,3 тысячи — вылечились.

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