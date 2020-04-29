Обнаружено 10 подтипов коронавируса

Индийские ученые определили 10 подтипов коронавируса, из которых один оказался доминирующим. Об этом со ссылкой на исследование сообщает издание India Times.

Научная работа была подготовлена Нидханом Бисвасом (Nidhan Biswas) и Партхой Маджумдер (Partha Majumder) из Национального института биомедицинской геномики (Индия). Ученые обнаружили 10 различных подтипов SARS-CoV-2, которые примерно за четыре месяца мутировали от материнского вируса О. Тип О специалисты назвали основным видом коронавируса, распространенного в китайском Ухане.

Из всех 10 подтипов тип А2а оказался самым сильным. Вирус эффективно и в больших количествах проникал в легкие человека, что способствовало моментальному заражению пациента и распространению инфекции. В результате этого, по словам ученых, COVID-19 быстро распространился практически по всем континентам планеты.

Исследователям удалось выделить доминирующий подтип вируса на основе анализа общедоступной библиотеки GISAID. В ней содержались последовательности РНК из 3600 коронавирусов, собранных в 55 странах в период с декабря 2019 года по апрель 2020 года.

Ученые заметили, что вирусные частицы А2а проникали в горло пациента, откуда попадали в легкие. Благодаря мутации вирус изменил ключевой компонент белка, необходимого для связи с клетками легких, что позволяло ему быстро обосновываться в организме носителя. Именно А2а оказался найденным в 47,5 процентах образцов, полученных от заболевших в Индии людей, при этом большая часть инфицированных не выезжала за пределы страны.

Журналисты отметили, что выборка ученых была крайне мала, так как основывалась всего на 35 пробах. Однако исследование так или иначе поможет понять путь распространения коронавируса, зависимость случаев заражения от этнического состава заболевших и разработать вакцину против COVID-19.

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