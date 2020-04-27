Индия предупредила о бракованных тестах на коронавирус из Китая

Федеральное агентство медицинских исследований Индии предупредило власти о том, что тесты на коронавирус SARS-CoV-2, поставленные в страну из Китая, оказались бракованными и показывают неточные результаты. Об этом сообщает агентство Reuters.

Сообщения о низком качестве китайских тестов пришли из целого ряда индийских регионов и коснулись продукции двух китайских фирм: Guangzhou Wondfo Biotech и Zhuhai Livzon Diagnostics. Тесты, изготовленные этими компаниями, порекомендовали не использовать, а отправить обратно в КНР.

Сообщается, что за последний месяц Индия заказала у Китая более полумиллиона тестов. Хотя проверочные партии работали как надо, оказалось, что в целом они слишком часто показывают не ту чувствительность, которой от них ожидают.

Согласно официальным данным, в Индии зафиксировано более 28 тысяч случаев заражения коронавирусом нового типа. Известно о 882 летальных исходах и более чем 6 тысячах излечившихся пациентов.

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