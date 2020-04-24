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Врачи четыре раза отказали медработнице в тесте на коронавирус и погубили ее

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Фото: страница Deborah Gatewood на Facebook

В американском городе Фармингтон-Хиллз, штат Мичиган, доктора не оказали медработнице должного лечения и погубили ее. Об этом сообщается на сайте телестанции WJBK.

63-летняя Дебора Гейтвуд (Deborah Gatewood) работала врачом лабораторной диагностики и отвечала за сбор крови для анализов. Когда в марте у нее проявились симптомы коронавируса, в том числе сухой кашель и повышенная температура, она обратилась к коллегам за помощью. Врачи предположили, что у нее пневмония COVID-19, однако не стали проводить тест и отправили домой на самоизоляцию.

Дочь Гейтвуд, Кайла, утверждает, что после этого мать еще три раза приезжала в больницу с жалобами на ухудшившийся кашель и жар. Однако вместо того, чтобы проверить ее на COVID-19, ей прописывали лекарство от кашля и просили соблюдать домашний режим. «Она заразилась на работе, но ее семья — ее коллеги — даже не смогли предоставить ей должного ухода. Это очень разочаровывает», — отметила Кайла.

Состояние Гейтвуд стремительно ухудшалось. Только когда она потеряла дома сознание, ее госпитализировали. В больнице у нее диагностировали двустороннюю пневмонию. Спустя несколько дней она скончалась. «Как можно было прописывать ей таблетки от кашля и домашний режим, когда у нее оба ее легких были заражены?» — возмутилась дочь. Тест на коронавирусную инфекцию нового типа так и не был проведен.

Ранее сообщалось, что врачи неоднократно отказывались проверять студента американского университета штата Мичиган на COVID-19 и погубили его. Только когда состояние юноши осложнилось, его госпитализировали и выявили у него коронавирусную инфекцию нового типа.

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