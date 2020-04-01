Врачи несколько раз отказали студенту в тесте на коронавирус и погубили его

Врачи отказались проверять студента американского университета штата Мичиган на коронавирус нового типа и погубили его. Об этом сообщает местная газета The Detroit News.

25-летний Бесси Оффионг (Bassey Offiong) учился на последнем курсе института по специальности инженер-химик. По словам его сестры Асари (Asari), он жаловался на высокую температуру, утомляемость и одышку. Она настаивала, чтобы брат обратился в больницу и прошел тест на пневмонию COVID-19. Однако он утверждал, что врачи несколько раз отказывали ему в обследовании.

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Во время одного из обращений в клинику медики заключили, что у Оффионга бронхит. Только когда состояние юноши осложнилось, его госпитализировали и выявили у него коронавирус. Последнюю неделю жизни он провел в реанимации, подключенный к аппарату искусственной вентиляции легких. В субботу, 28 марта, американец умер.

За день до его смерти Мичиганский университет, в котором он учился, объявил, что у трех студентов обнаружили коронавирус SARS-CoV-2. «Мы призываем всех помочь нам в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, — написали они. — Оставайтесь дома, и если вам необходимо выйти на улицу, соблюдайте меры предосторожности».

Ранее сообщалось, что житель американского города Ленекс, штат Канзас, умер от коронавирусной инфекции после того, как врачи трижды отправляли его домой из-за недостаточно явных симптомов и тем самым погубили его. После его смерти жена написала душераздирающий пост на Facebook, где призналась, что она в отчаянии и осталась совершенно одна.

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