Утечка газа на заводе LG в Индии привела к человеческим жертвам

По меньшей мере восемь человек погибли в результате утечки газа на заводе LG Polymers в индийском штате Андхра Прадеш, сотни госпитализированы, несколько тысяч сообщили о недомогании. Об этом сообщает Hindustan Times.

Инцидент произошел вблизи от города Вишакхапатнам. Одной из жертв утечки стал ребенок. Около 1000 человек госпитализированы, при этом местные власти не могут назвать точного числа потерявших сознание у себя дома. Известно также о гибели коров и другого скота.

Индийская служба чрезвычайных происшествий (NDFR) эвакуировала почти всех жителей трех ближайших деревень: сообщается, что на момент публикации вывезти удалось от 80 до 90 процентов местных. Населению 20 окрестных деревень порекомендовали дышать через фильтры из мокрой ткани и не выходить на улицу, а пожарные распыляют водную взвесь, чтобы она собрала на себя частицы вредного вещества.

Премьер-министр страны Нарендра Моди сообщил об экстренном совещании министерств чрезвычайных ситуаций и МВД и написал в Twitter, что молится за безопасность и здоровье всех, кто находится в Вишакхапатнаме.

LG Polymers — фирма, относящаяся к LG Chem, индийскому отделению корейской компани LG. Завод, на котором произошла утечка, производит полистирол. Сообщается, что в воздухе в его окрестностях нашли газ, который выделяется при горении стирола, основного сырья для его производства. Предварительной причиной несчастного случая называют то, что завод остался без присмотра во время карантина.

В 2017 году возле школы в индийском Дели произошла утечка газа. В результате пострадали 200 учениц.

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