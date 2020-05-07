Опубликовано видео с места отравления газом 5 тысяч индийцев

Издание Times of India опубликовало видео с места массового отравления газом в индийском штате Андхра-Прадеш, а также подробности происходящего — утечка нанесла ущерб жителям местных деревень в радиусе пяти километров. На кадрах одного ролика видны потерявшие сознание люди, а на другом видео женщина падает без чувств прямо на улице.

Подтверждено, по разным данным, от 8 до 10 смертей, в числе жертв — восьмилетняя девочка и двое пожилых людей. Общее число пострадавших оценивают в пять тысяч человек. По разным данным, госпитализировано от 200 до 1000 человек, в том числе несколько десятков детей. Многие пациенты в тяжелом состоянии, к их спасению привлекли военных медиков — они прибыли в местные больницы с 50 кислородными аппаратами.

Ядовитое вещество, рассеянное в воздухе, вызвало у индийцев проблемы с дыханием, у многих на коже появилась сыпь и воспалились глаза.

Местные власти сообщили, что утечка локализована и экстренные службы работают над устранением ее последствий. По факту инцидента начато расследование. По предварительным данным, работники выполняли все необходимые инструкции.

Ранее 7 мая стало известно, что жителей трех ближайших деревень почти полностью эвакуировали и порекомендовали всем остальным в радиусе пяти километров от фабрики закрыть дыхательные пути влажной тканью и не выходить на улицу.

LG Polymers — фирма, относящаяся к LG Chem, индийскому отделению корейской компани LG. Завод, на котором произошла утечка, производит полистирол. Сообщается, что в воздухе в его окрестностях нашли газ, который выделяется при горении стирола, основного сырья для его производства. Предварительной причиной несчастного случая называют то, что завод остался без части персонала во время карантина.

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