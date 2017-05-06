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Из-за утечки газа в индийской школе пострадали 200 учениц

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После утечки газа в Дели (Индия) пострадали 200 школьниц. Об этом в субботу, 6 мая, сообщает местная полиция, передает Hindustan Times.

Утечка произошла утром в 07:30 по местному времени (05:00 мск) на контейнерном складе, находящемся по соседству со школой для девочек Рани Джханси (Rani Jhansi). У пострадавших детей проявились признаки отравления: тошнота и раздражение глаз, некоторые из них потеряли сознание.

Ранее издание сообщало о госпитализации 110 школьниц в городские больницы Маджедиа и Батра. По данным полиции, во время утечки дети находились в классных комнатах.

Главный офицер пожарной службы Дели (DFS) Атул Гарг (Atul Garg) заявил, что на месте происшествия проводятся проверки. «Студенты и сотрудники школы Рани Джханси были эвакуированы, и вся территория была оцеплена», — сказал он.

Заместитель главного министра города Маниш Сисодия отметил, что жизни детей ничего не угрожает. «Я разговаривал с девочками и врачами, состояние студентов нормальное», — написал он в своем Twitter-аккаунте.

По информации индийского телеканала NDTV, отравляющим веществом оказался хлорметил пиридина, который обычно используется для производства пестицидов.

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