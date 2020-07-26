Джонсон счел противников вакцинации сумасшедшими

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал противников вакцинации сумасшедшими. Об этом он заявил во время встречи с медсестрами в одной из больниц Лондона, передает Sky News.

«Сейчас так много всех этих противников прививок. Они сумасшедшие, сумасшедшие», — заявил британский премьер. Он также выразил надежду, что прививку от гриппа в грядущем сезоне сделает каждый житель страны, и рассказал о внедрении масштабной программы иммунизации населения против гриппа. В ее рамках людей из групп риска будут вакцинировать бесплатно.

По мнению Джонсона, причина для вакцинации состоит в том, чтобы защитить от перегруза Национальную службу здравоохранения. Кроме того, он напомнил об угрозе всплеска второй волны коронавируса и отметил, что инфекция все еще существует.

Ранее Борис Джонсон понадеялся на возвращение нормальной жизни без жестких карантинных мер, введенных из-за пандемии коронавируса, к Рождеству. По его мнению, вторая волна коронавируса наиболее вероятна осенью.