Британцы выступили за сокращение зарплаты Бориса Джонсона из-за коронавируса

Большинство жителей Великобритании выступили за сокращение зарплаты премьер-министра страны Бориса Джонсона. Об этом сообщает Daily Mail.

Британцев спросили, должен ли Джонсон и главы министерств страны сократить себе заработную плату на 10 процентов в знак солидарности с миллионами рабочих, которые пострадали из-за мер, введенных на фоне коронавируса. 75 процентов респондентов ответили на этот вопрос утвердительно, 13 процентов опрошенных посчитали, что это в этом нет необходимости, 11 процентов — затруднились ответить.

13 мая в Великобритании начался первый этап ослабления карантина, а с 1 июня — второй. Так, частично возобновили работу школы, заработали некоторые магазины и рынки.

По последним данным, Великобритания занимает пятое место в мире по количеству зараженных коронавирусом. В стране зафиксировано 306,7 тысячи случаев инфицирования. Наиболее пострадавшими странами остаются США (2,28 миллиона зараженных), Бразилия (более 1 миллиона), Россия (592,2 тысячи) и Индия (425,2 тысячи).

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