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Британцы массово наплевали на карантинные правила и заполнили пляжи

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Архивное фото
Архивное фото
Фото: Kieran Doherty / Reuters

Британцы массово наплевали на социальную изоляцию и заполнили пляжи. Об этом сообщает The Daily Mail.

Отмечается, что десятки тысяч британцев съехались 20 мая на пляжи в самый жаркий день года — столбики термометров показывали больше 28 градусов. Местные жители заметили большое количество появившихся палаток и домов на колесах. По их словам, «было занято каждое доступное пространство для отдыха», что привело сторонников изоляции в ярость.

В Великобритании разрешено выезжать на открытые пространства, включая парки и пляжи, однако лишь при условии соблюдения дистанции. Многие посчитали, что эти правила на пляжах были нарушены.

До этого сообщалось, что одна британская туристка приехала с семьей на пляж во время пандемии коронавируса и возмутилась большим количеством людей, нарушающих самоизоляцию. Во время отдыха Джейн Пикок (Jane Peacock) дала интервью, где отметила, что ей «было приятно выйти на улицу», но при этом она шокирована тем, что пляж переполнен. После выхода интервью пользователи Twitter назвали поведение семьи Пикок эгоистичным.

11 мая премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ослабил карантин в стране, посчитав, что ситуация с коронавирусом начала стабилизироваться. При этом посещение бассейнов, детских площадок, спортивных залов и развлекательных центров все еще запрещено.

По состоянию на 21 мая Великобритания занимает четвертое место в мире по количеству зараженных коронавирусом. В стране зафиксировано 250 тысячи случаев инфицирования. Наиболее пострадавшими странами остаются США (1,6 миллиона зараженных), Россия (309 тысяч) и Бразилия (292 тысячи).

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