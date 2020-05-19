Туристка возмутилась переполненными пляжами и вызвала негодование в сети

Британская туристка приехала с семьей на пляж во время пандемии коронавируса и возмутилась большим количеством людей, нарушающих самоизоляцию. Поведение женщины вызвало негодование в сети, пишет Daily Mail.

Как отмечает издание, во время отдыха Джейн Пикок (Jane Peacock) дала интервью BBC, где отметила, что ей «было приятно выйти на улицу», но при этом она шокирована тем, что пляж переполнен, и люди «не обращают никакого внимания на социальное дистанцирование».

«Если честно, это раздражает», — заявила Пикок. Ее дочь Элли (Ellie) при этом добавила, что теперь карантин снова достигнет пика, потому что «люди сходят с ума и ездят куда угодно».

После выхода интервью пользователи Twitter назвали поведение семьи Пикок эгоистичным.

«Когда человек ведет себя безответственно и критикует других — это верх лицемерия», — отметил один из комментаторов. Другой написал, что сбит с толку увиденным видеороликом: «Эта женщина говорит, что ехала полтора часа, чтобы попасть на пляж с семьей, а затем жалуется на других, что они сделали то же самое. Разве она не видит, что сама является частью проблемы?»

11 мая премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ослабил карантин в стране, посчитав, что ситуация с коронавирусом начала стабилизироваться. Гражданам разрешили выезжать на открытые пространства, включая парки и пляжи, при условии соблюдения дистанцирования. Посещение бассейнов, детских площадок, спортивных залов и развлекательных центров все еще запрещено.

По состоянию на 19 мая Великобритания занимает четвертое место в мире по количеству зараженных коронавирусом. В стране зафиксировано 247,7 тысячи случаев инфицирования. Наиболее пострадавшими странами остаются США (1,5 миллиона зараженных), Россия (290,7 тысячи) и Бразилия (255,4 тысячи).

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