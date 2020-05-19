Путешествия
 
Последние новости
Путин раскритиковал правительство из-за непонятных критериев для выплат врачам
Мужчина стал миллионером и объяснил успех «божьей волей»
Пожаловавшийся на цензуру Михалков ушел с телевидения в интернет
Путин поздравил Мишустина с выздоровлением
Путин вступился за обделенных деньгами медиков
Украина заявила о переброске российских танков в Донбасс
Актер из «Дальнобойщиков» вспомнил пьяную драку со Шнуровым
Польский генерал признал отсталость танковых войск страны
Популярное лекарство от коронавируса признали опасным
Москвичка пошла в полицию из-за кражи у сына в Counter-Strike 
Новости партнеров

Туристка возмутилась переполненными пляжами и вызвала негодование в сети

Перейти в «Мою Ленту»
Кадр: BBC News

Британская туристка приехала с семьей на пляж во время пандемии коронавируса и возмутилась большим количеством людей, нарушающих самоизоляцию. Поведение женщины вызвало негодование в сети, пишет Daily Mail.

Как отмечает издание, во время отдыха Джейн Пикок (Jane Peacock) дала интервью BBC, где отметила, что ей «было приятно выйти на улицу», но при этом она шокирована тем, что пляж переполнен, и люди «не обращают никакого внимания на социальное дистанцирование».

«Если честно, это раздражает», — заявила Пикок. Ее дочь Элли (Ellie) при этом добавила, что теперь карантин снова достигнет пика, потому что «люди сходят с ума и ездят куда угодно».

После выхода интервью пользователи Twitter назвали поведение семьи Пикок эгоистичным.

«Когда человек ведет себя безответственно и критикует других — это верх лицемерия», — отметил один из комментаторов. Другой написал, что сбит с толку увиденным видеороликом: «Эта женщина говорит, что ехала полтора часа, чтобы попасть на пляж с семьей, а затем жалуется на других, что они сделали то же самое. Разве она не видит, что сама является частью проблемы?»

11 мая премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ослабил карантин в стране, посчитав, что ситуация с коронавирусом начала стабилизироваться. Гражданам разрешили выезжать на открытые пространства, включая парки и пляжи, при условии соблюдения дистанцирования. Посещение бассейнов, детских площадок, спортивных залов и развлекательных центров все еще запрещено.

По состоянию на 19 мая Великобритания занимает четвертое место в мире по количеству зараженных коронавирусом. В стране зафиксировано 247,7 тысячи случаев инфицирования. Наиболее пострадавшими странами остаются США (1,5 миллиона зараженных), Россия (290,7 тысячи) и Бразилия (255,4 тысячи).

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Как спастись от коронавируса
7 очень простых советов и действий, доступных абсолютно каждому из нас


Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
'It's lovely to get out but I'm shocked at how many other people are here': Outrage as woman drives an hour and a half with her family to the beach - then complains that others are doing the same!
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 19 мая
Пенсионерка сняла переполненный туристами самолет во время пандемии и ужаснулась
Путешествия
Путешествия00:01Сегодня

Забудь заботы

Финляндия открыла границы после коронавируса. Зачем туда ехать российскому туристу?
13:35Сегодня

В России обнаружили гигантскую копию пирамиды Хеопса

12:50Сегодня

Застрявший на круизном лайнере из-за коронавируса сотрудник описал «худшие дни»

11:41Сегодня

Глава Крыма назвал условие старта курортного сезона в регионе

Путешествия00:0216 мая

«Этот район не для белых»

Проституция, грязные деньги и обман повсюду: чем живет африканская Чечня?
10:29Сегодня

Появились подробности открытия туристического сезона в Крыму

09:31Сегодня

Стюардесса раскрыла самую нелепую просьбу пассажиров самолета

07:30Сегодня

Предсказан рост цен на путешествия по миру после пандемии коронавируса

Путешествия00:0311 мая

Белый папуас

Лампа из черепа, колдовство и эротические танцы: как русский ученый подружился с аборигенами
05:30Сегодня

Объяснена бесполезность помещения туристов на карантин из-за коронавируса

20:5318 мая

Россиянин рассказал о жестких правилах на авиарейсе в Европе во время пандемии

20:1418 мая

Предсказано исчезновение любимого досуга авиапассажиров после пандемии

Россия
Московские власти дали совет ошибочно оштрафованным горожанам
Объяснено особое внимание Путина к Дагестану
«Надо держаться подальше, нельзя им доверять»
30 лет назад гомосексуальность перестали считать болезнью. Почему в России все иначе?
Путин вернул Мишустину обязанности премьера
«Полицейские приехать отказались — силы брошены на карантин»
Жертвы домашнего насилия из-за коронавируса оказались заперты с обидчиками. Что им делать?
Отбывающие дезинфицировать Дагестан по указу Путина колонны МЧС попали на видео
Все материалы
Мир
На севере Сирии обнаружили запасы американских и израильских ракет
Главный критик обвинившей Байдена в харассменте женщины получил предупреждение
Лозунг в защиту женщин приписали противникам Байдена после дела о харассменте
«Люди — это вирус»
Экофашисты хотят сократить население Земли. Они готовы убивать и надеются на помощь коронавируса
Трамп уволил жаловавшегося на Помпео сотрудника
«Америка подвела своих людей»
Коронавирус сломал здравоохранение США: медики о страшных уроках эпидемии
Все материалы
Бывший СССР
Украинская националистка увидела российскую угрозу в «Агуше»
«Моя душа плачет!»
Без масок, врачей и денег: украинская медицина не справляется с эпидемией коронавируса
ДНР объявила Киеву ультиматум
На Украине возмутились навязыванием русского языка школьникам
Возвращение блудного Михо
Зачем Зеленский вернул Саакашвили в политику, несмотря на международный скандал?
Российские соцсети посчитали смертельной опасностью для Украины
«Несколько месяцев они скитались по лесам»
Как пленные красноармейцы бежали из концлагерей, чтобы воевать в партизанских отрядах по всей Европе
Все материалы
Экономика
Названы самые перспективные россияне до 30 лет
Нашли время
Мировая экономика рухнула из-за коронавируса. Кто смог заработать на этом миллиарды?
Курс рубля продолжил расти
Дорога вверх
Как в России нашли способ поднять упавшую из-за кризиса экономику
В России назвали дату возвращения предприятий к работе
Полный бак
Нефти в мире становится все больше. Чем это грозит экономике?
Альфа-Банк стал лучшим российским банком по версии Global Finance
Все материалы
Силовые структуры
Судьи заразились коронавирусом в московском суде
«Дети просили не убивать их»
Пособники фашистов казнили тысячи советских граждан. КГБ охотилось на них десятки лет
Задержание спецназом стрелявшего из окна многоэтажки москвича попало на видео
Приговоренные диагнозом
История карательной психиатрии. Спецпроект «Ленты.ру»
Российский заключенный сбежал на угнанной у начальника колонии машине
«Милицейский пост — это тоже фронт»
Как во время войны в СССР героически боролись с разгулом преступности
Неизвестный открыл стрельбу из окна московской многоэтажки
Все материалы
Наука и техника
Спутники SpaceX оказались «Черным валетом»
«Четвертый год соленый пот и кровь рекой»
Какой ценой советскому народу досталась победа в Великой Отечественной войне
Стало известно об испытывающих на себе вакцину от коронавируса российских ученых
Большой медбрат
 
Зарывшийся в ил российский «Посейдон» смоет авианосцы и города
«Стоит заранее подумать о собственном развитии»
 
UH-60 Black Hawk полетел вертикально
Все материалы
Спорт
Стало известно о серьезном поражении легких отца Нурмагомедова
«Я потерял все, чего достиг в жизни»
Бразильский вратарь получил 22 года тюрьмы за зверское убийство. Кто позволил ему вернуться на поле?
Американский боксер Бриггс анонсировал бой с Тайсоном
Бойня с доставкой на дом
Нокаут на 20-й секунде, много крови и новый чемпион. UFC 249 подарил яркое зрелище
Второй футболист РПЛ заразился коронавирусом
Джастин Гэтжи«Он сломает мне нос. Но UFC за это заплатит»
Тони Фергюсон — Джастин Гэтжи: дата боя, когда прямая трансляция, прогнозы и ставки на UFC 249
Датский футболист рассказал о проигранных в покер миллионах фунтов
Все материалы
Культура
Прилепин назвал бесовщиной усыновление детей однополыми парами
«Ты умрешь во сне»
Кумир Дэвида Боуи и Тома Йорка пел о палачах и террористах. Легендарный вокалист изменил мир музыки
BadComedian ответил Певцову на критику из-за фильма «На Париж»
Марат БашаровНалей и отойди
Что творят российские звезды на карантине: публичные скандалы, пьянство и насилие
Назван самый популярный фильм в период самоизоляции
Вся жизнь — квартирник
Живой Гребенщиков, жена Шиндлера и бог программистов: премьеры недели в онлайн-кинотеатре Okko
Нижнее белье помогло Рианне стать самой богатой певицей Великобритании
Все материалы
Интернет и СМИ
Доктор Мясников рассказал о риске спутать симптом коронавируса с другой болезнью
«Люди с удовольствием верят в самую разную чепуху»
Интернет заполонили лживые и опасные слухи о коронавирусе. Как с ними бороться?
Аферисты нашли новый способ обкрадывать пользователей популярных в России сайтов
Пиратские хроники
 
Президент Бразилии увидел голого мужчину во время видеоконференции и рассмеялся
«Раз идет война, то и жертвы оправданны»
Журналистка поверила тирану и привела его к власти. Ее жизнь превратилась в бесконечную борьбу
Женщина варила макароны и узрела «чудо»
Все материалы
Ценности
54-летняя бывшая супермодель показала тело в бикини
«Султан хотел, чтобы она всегда была рядом»
Как рабыня превратилась в самую могущественную женщину Османской империи
46-летняя бывшая супермодель попозировала топлес перед мужем во время изоляции
Модель Victoria's Secret снялась в рекламной кампании бренда топлес
Джегинсы бренда Mironova AnastasiiaВторая кожа
Как элемент армейской формы превратился в символ женской сексуальности
Мужчина получил зарплату бутылкой спиртного и обеспечил безбедную жизнь потомкам
Гениальный коррупционер
Как африканский президент расхищал казну ради молодых любовниц, дорогих машин и домов в Париже
Все материалы
Путешествия
В правительстве предрекли двукратное снижение авиаперевозок после пандемии
«Этот район не для белых»
Проституция, грязные деньги и обман повсюду: чем живет африканская Чечня?
В Турции рассказали о сроках открытия страны для иностранных туристов
Белый папуас
Лампа из черепа, колдовство и эротические танцы: как русский ученый подружился с аборигенами
Россиян предупредили о росте цен на авиабилеты из-за социальной дистанции
«От ужаса я начал шептать»
Туристы отправились покорять океан на старой лодке и едва не погибли. Как им удалось выжить?
Совершен самый долгий беспосадочный внутренний перелет
Все материалы
Из жизни
Мужчина сходил за продуктами и неожиданно стал миллионером
Знаменитый повар раскрыл секрет идеального картофеля фри
«Быстрые движения их только раззадоривают»
Гигантские шершни проникли в США и с одинаковой легкостью убивают пчел и людей. От них нет спасения
Муж и жена прожили в браке 76 лет и умерли с разницей в 15 дней
Бенджамин БатерстРастворился в воздухе
Молодой дипломат вез важные бумаги и пропал. Тайну его исчезновения не могут разгадать уже 200 лет
Девушка отправила бывшему парню грузовик лука и пожелала «плакать так же сильно»
«Здесь каждый знает, что такое свобода»
История москвички, которая осуществила детскую мечту и переехала во Францию
Все материалы
Объявлены цены на новый Audi SQ8 для России
История автомобиля ЗИМ
Символу советской роскоши исполнилось 70 лет
Десятки новых Toyota Camry нашли в российском лесу
Представлен новый Porsche 911 с кузовом Targa
Легендарное «открытое купе» Porsche будет жить и в новом поколении модели 911
Toyota Sienna сменила поколение и превратилась в гибрид
Как бы выглядели известные спорткары с двигателем «не там»
Среднемоторные Ford Mustang, Toyota Supra, Dodge Viper и еще четыре пересадки сердца
Новая Toyota Venza стала близнецом кроссовера Harrier
Все материалы
Дом
Выгнанный из квартиры съемщик снял смешное видео и отомстил хозяину
Новая эра
Лошадь на крыше, облака из оригами и таблетки в стене — за какой архитектурой будущее?
Придуман новый способ жизни в условиях коронавируса
«Надеюсь, не будет как в 1998-м»
Коронавирус обвалил рынок аренды жилья. Для россиян жизнь в съемных квартирах станет еще дешевле
Воздух в российских городах очистился
Рабочий класс
Дом на ножках, производство водки и заброшенная пивоварня — во что превратились российские заводы
Европе предрекли масштабное падение цен на жилье
Все материалы
Нацпроекты
Владимир ПутинПутин объявил о новых мерах поддержки на время коронавируса
Президент призвал собрать все ресурсы и пообещал врачам премии за опасную работу
Число зараженных коронавирусом в России превысило 50 тысяч
Больше всего случаев в Москве и Московской области
Что нужно знать о коронавирусе
Как избежать заражения и с какими симптомами нужно вызывать врача
Школы искусств Татарстана закупят инструменты на сотню миллионов рублей
В селе в Хабаровском крае началось строительство водовода
В Вологде начали ремонтировать дорогу по просьбам горожан
Назван срок открытия нового моста через Волго-Донской канал в Волгограде
Все материалы