Пенсионерка сняла переполненный туристами самолет во время пандемии и ужаснулась

Пенсионерка из штата Нью-Джерси, летевшая из Сан-Хуана в Хьюстон авиакомпанией United Airlines, пришла в ужас из-за переполненного туристами самолета во время пандемии коронавируса. Она поделилась снимком и подробностями полета с изданием New York Post.

На фотографиях, сделанных 76-летней американкой Мэри Пирсон (Mary Pearson), запечатлен салон авиалайнера, в котором каждое кресло занято пассажирами. По заверениям пожилой путешественницы, сидевшая рядом с ней попутчица даже не надела маску во время полета.

«Это действительно страшно. Мне очень не хотелось сидеть в этом самолете, ведь мы с мужем уже не молоды, нам 76 и 83», — отметила пенсионерка.

После поездки она написала в авиакомпанию с просьбой прокомментировать произошедшее, однако не получила ответа. Как отмечает издание, на сайте перевозчика указано, что они не могут гарантировать соблюдения правил дистанцирования на фоне пандемии коронавируса из-за рекордно низкой прибыли.

Ранее в мае американский врач, летевший из Нью-Йорка в Сан-Франциско в компании коллег, также поразился переполненному пассажирами самолету авиакомпании United Airlines. Кардиолог Итан Вайсс (Ethan Weiss) заявил, что каждое кресло в салоне было занято туристами и что ему еще нескоро захочется снова сесть в самолет.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!