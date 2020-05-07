Переполненный туристами без масок самолет возмутил путешествующую мать

Переполненный туристами без масок самолет из Нью-Йорка возмутил мать, летевшую в Южную Каролину к беременной дочери. Видео, снятое женщиной на борту, опубликовал Daily Mail.

Автор ролика Крисси Мэлони (Krissy Maloney) рассказала, что ожидала от авиакомпаний American Airlines соблюдения условий безопасности пассажиров — свободных мест посередине рядов с целью обеспечения социального дистанцирования. Однако по факту все места были заняты, и люди сидели в приспущенных масках, даже не закрывающих их носы.

«Мы летели из Нью-Йорка, американского эпицентра коронавируса, но никто никому не говорил о дистанции и не просил вытащить маску из-под подбородка», — возмутилась женщина.

Она добавила, что направлялась к дочери, чтобы помочь ей после рождения внука, и не стала бы подвергать себя опасности, если бы знала о ситуации на борту.

«Я бы не полетела, зная, что компания собирается обмануть нас всех о принятии мер предосторожности», — подытожила Мэлони.

Авиакомпания в свою очередь заявила о том, что на всех рейсах до 31 мая количество пассажиров на борту должно быть ограничено, а половина средних мест — оставаться пустыми. Число людей на борту самолета, где летела женщина, представители компании назвать отказались.

Ранее сообщалось, что жительница Манхеттена, летевшая из Майами в Нью-Йорк авиакомпанией American Airlines, пришла в ужас из-за переполненного туристами самолета во время пандемии коронавируса. По словам американки, большинство попутчиков отказались носить респираторные маски и перчатки.

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